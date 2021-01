Poketinov prvi potez - Ko neće preživeti smenu trenera i koja imena su na listi želja?

Mauricio Poketino je potpisao ugovor do kraja 2022. dakle godinu i po dana, ni suma nije baš očekivana, 7 miliona evra po sezoni, što je mnogo manje nego što je imao u Totenhemu. Postoji opcija na još jednu sezonu, ali lako će se dogovoriti, ako bude rezultata.



Stiče se utisak da je na sve načine želeo da se vrati u posao, da se nije mnogo pogađao, a od njega se očekuje da osim domaćih trofeja, napadne Ligu šampiona. Kao i prethodnih Tuhel, i sam je izgubio jedno finale, jasno, ako ove godine ne stigne do kraja, preživeće, ali sledeće bi morao da napadne titulu prvaka Evrope, pisali smo, samo se to računa.



PSŽ mora, bez obzira na priče da vodi računa o FFP, makar kada su oni pravi fudbalski ugovori u pitanju (ne računamo sponzorstva firmi iz Katara koje plaćaju recimo lavovski deo Nejmarovih promanja.



"Parizijen" tvrdi da klub želi da zaradi najmanje 40 miliona evra ove zime od prodaja, ali i da smanji ugovore, tačnije sumu koju izdvaja za plate. Na spisku igrača koje žele da prodaju su Dreksler, Paredes, Ander Herera, Gaje i Kerer. Ali, problem su visoke plate igrača, plus recimo Paredes nije oduševljen da se vrati u Italiju u zamenu za Eriksena, ostali uglavnom imaju ponude za pozajmicu.







Šta može da očekuje Poketino na planu pojačanja?



I dalje Leonardo pokušava sa Dele Alijem, odnosno pozajmicom, no Totenhem odoleva. Eriksen je svakako meta, ali njega bi trebalo kupiti, ili menjati kako rekosmo za Paredesa što Argentinac odbija. Moguće je da bi Eriksen mogao da stigne na pozajmicu sa obaveznim otkupom, čime bi bilo pomereno plaćanje, a stiče se utisak da ove zime nema mnogo prostora za manevar. Jasno, na leto će probati da privuku Mesija, ali to je malo verovatno, ako ode iz Barse, Siti mu je prva opcija.



Leonardo ima spisak, od Donarum, preko Kulibalija, Tea Ernandeza i Sergeja Milinković Savića do Dibale. I to nije tajna. Ali, koga od tih igrača će uspeti da kupi?







To zavisi od prodaja, hoće li Mbape otići godinu dana pre isteka ugovora, hoće li uspeti da se oslobodi Maura Ikardija koji je povređen, ali se nije ispostavilo baš da vredi 50 miliona koliko je uloženo u otkup njegovog ugovora od Intera.



Bilo kako bilo, ne treba očekivati velike promene, mada bi moglo da stigne par igrača, ali na leto će svakako biti sprovedena revolucija. Jer, Poketino želi da se okruži svojim igračima, a biće u mnogo boljim odnosima sa Leonardom, nego njegov prethodnik, pa treba očekivati ofanzivu Parižana na tržištu...