Poketino priznao ono što svi čekamo, uskoro veliki povratak?

Nekadašnji trener fudbalera Totenhema Maurisio Poketino rekao je danas da je povratak u Premijer ligu njegov prioritet i istakao da je nestrpljiv da ponovo počne da radi.



Argentinski trener je u novembru, posle više od pet godina napustio Totenhem, šest meseci pošto je predvodio klub do finala Lige šampiona. Bez posla je otkako napustio londonski klub.



Poketino, koji i dalje živi u Londonu, rekao je da voli Englesku i Premijer ligu.



"I dalje mislim da je Premijer liga najbolja liga na svetu. Naravno, to je jedna od opcija. Premijer liga je prioritet, ali otvoren sam i za druge zemlje", rekao je Poketino za britanske medije.



Poketino je, po navodima medija, jedan od najozbiljnijih kandidata za novog trenera Njukasla.



"Spreman sam i sada smo mnogo bolji trenerski tim. Mnogo smo naučili iz iskustava u Espanjolu, Sautemptonu i Totenhemu. Imamo mnogo toga da pružimo ljudima koji će nam pružiti poverenje u budućnosti", rekao je on.



Poketino je rekao da status njegovog sledećeg kluba nije toliko važan kao njihovi planovi.



"Dve stvari su važne. Jedna su navijači, a druga su ideje kluba. Svaki klub ima različite planove za uspeh. Da biste bili uspešni u jednom klubu, morate osvojiti Ligu šampiona ili Premijer ligu, ali za ostale je to da završe u najboljih četiri ili šest", rekao je Poketino.



On je sugerisao i da je otvoren za mogućnost da preuzme neki tim koji je van šest najboljih Premijer ligi.



"Koji su klubovi u Top 6? Najboljih šest se uvek menja. Totenhem nije u prvih šest, Arsenal nije u prvih šest. Morate poštovati sve klubove. Svi klubovi naporno rade i ulažu novac. Mislim da ne treba potceniti nijedan klub", rekao je Poketino.