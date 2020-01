Poketino održao obećanje, neće izdati "svoje", ima i 10 miliona razloga da ne trenira nikoga!

Maurisio Poketino neće prihvatiti nijedan posao pre kraja sezone. Za to ima 10 miliona razloga, tačnije, toliko bi morao da plati kompenzaciju Totenhemu ako nađe posao u tekućoj sezoni, nakon što je dobio otkaz u "Pevcima".



Priča se da je Poketino zbog toga već odbio da preuzme Bajern na polovini sezone, pa su se Bavarci okrenuli Tuhelu. Što se tiče Junajteda, on je kao izgovor naveo to da ne želi da se Vudvord meša u transfere, čime je zatvorio još jedna vrata.



Barselona je posle smene Valverdea probala da stupi u kontakt sa Poketinom, ali on je ponovio da neće prekršiti reč.



Igrao je, kasnije i trenirao Espanjol i jasno rekao, da mada ima mnogo prijatelja koji su veliki navijači kluba, jednostavno ne bi mogao da sedi na klupi "Blaugrane".



"Pre bih se vratio na svoju farmu, nego što bih trenirao Barselonu, nikada na taj način neću izdati Espanjol", rekao je Poketino.



Obećanje je održao, čekaće leto, mnogi tipuju na PSŽ, i dalje bi ga navijači Junajteda rado videli na klupi, ali je Argentinac spreman da čeka...