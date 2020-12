Poketino odlučio, neće čekati?

Prema novim informacijama iz Francuske, PSŽ je blizu dogovora sa trenerom, ako Tuhel dobije otkaz u decembru. PSŽ je uspeo da dobije Mančester Junajted na "Old Trafordu", i odložio odluku oko top 16 za poslednje kolo narednog utorka.



Ipak, oni su u najboljoj poziciji jer zavise od sebe, pobeda protiv turskog šampiona ih vodi u top 16 fazu. Ali, pritisak na Tuhela raste, ugovor ima do kraja godine i teško da će ostati.



U prvi plan je izbio Maurisio Poketino. On je igrao za PSŽ, govori sve jezike svlačionice, mogao bi lako da se navikne na atmosferu, igrači ga vole, žele da rade sa njim.



Priča se da Leonardo pokušava da odgovori Poketina da eventualno prihvati ponudu Reala, ako Zidan dobije otkaz ili eventualno povratak u PL, gde se drma klupa Solskjeru.



Navodno, Poketino bi radije u Junajted nego u Madrid, ali godinu dana je bez posla i čeka veliku klupu. PSŽ je tim koji bi mogao najviše da ga plati, a odlučiće i dužina ugovora što prevedeno znači poverenje da sprovede svoj projekat.







Argentinac neće dugo čekati, zato PSŽ hoće da potpiše predugovor kako bi ga kaparisao za leto. Ali, videćemo da li će Real ili Junajted biti brži, što zavisi od rezultata u poslednjem mesecu ove godine.