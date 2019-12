Poketino odbio da čeka jedan klub, zna u kojem gradu nastavlja karijeru!

Maurisio Poketino ne želi u Real Madrid. Ma kako čudno zvučalo, on je, kao i Murinjo pre njega, odbio da se obaveže, za novčanu naknadu da neće prihvatiti nijedan posao, dok se ne oslobodi mesto u kraljevskom klubu.



Podsetimo, makar su to tvrdili madridski mediji, Murinjo je odbio sedam miliona evra da čeka leto i da Zidan ode iz Madrida, a sada je nešto slično traženo od Poketina.



Međutim, njegova namera, to je sada jasno je da ostane u Engleskoj.



Argentinac čeka jednu od dve ponude, Junajted ili Siti. Verovatnija je Junajted u ovom trenutku, iako je Solskjer preživeo teške trenutke i stabilizovao ekipu. Ipak, mnogi veruju da bi nova kriza i neuspeh u borbi za top četiri izmakao stolicu Norvežaninu.



Druga varijanta je Siti, ali to ne zavisi ni od "Građana", ni od Poketina.



Pep ima ugovor još godinu i po dana, niko nije siguran šta će uraditi na leto, ali Siti mora da se pripremi za život posle Gvardiole.



Sada je samo jedno pitanje, da li će on napustiti "Etihad", delom zbog ponuda koje ima, delom zbog toga što ne veruje navodno da ovaj tim može bolje.



Smatra da je Siti od sebe strvorio monstruma, da je postavio visoke standarde titulama u poslednjih par godina, ali da u Evropi nema dovoljno snage da se suprostavi Špancima, Bajernu i Juventusu.



Da li Gvardiola samo želi da rastereti svoje igrače, ili zaista veruje da je njegova misija završena, videćemo, tek Poketino će trenirati u gradu Mančesteru, makar je to njegova želja.



Koga, ostaje da vidimo, pitanje je tajminga...