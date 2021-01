Poketino nije Tuhel, evo šta je rekao o Mbapeu!

Maurisio Poketino neće po dobrom pamtiti debi u Pari Sen Žermenu.



Parižani su remizirali na gostovanju sa Sent Etjenom rezultatom 1:1, a Poketino nije krio nezadovoljstvo posle utakmice.



Posebno je bio kritičan prema prvoj zvezdi tima Kilijanu Mbapeu.



"Mbape mora da se dokaže, kao i svi ostali. Bio je razočaran posle utakmice pošto nismo pobedili. Ali, njegovo zalaganje bilo je dobro. Nisam nezadovoljan, ali znam da može bolje", rekao je Poketino i nastavio:



"Razočaran sam samo zbog toga što smo mi PSŽ i mi smo tim koji mora uvek da pobedi. Mislim da moramo da napredujemo u mnogim aspektima. Ovo nije rezultat koji smo želeli, ali je Sent Etjen zaslužio bod. Imali smo šanse, posed...", dodao je on.



Argentincu je ovo bila prva utakmica posle 14 meseci pauze, zanimljivo, kada je poslednji put vodio Totenhem, bio je pun stadion.



"Veoma sam srećan zbog povratka posle 14 meseci, ali bilo je čudno voditi tim pred praznim tribinama. Poslednji put sam vodio ekipu pred 62.000 navijača na tribinama", istakao je Poketino.



PSŽ je drugi na tabeli sa 36 bodova, Lion je lider sa 39.