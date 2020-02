Poketino "namignuo", samo jedan grad dolazi u obzir!

Maurisio Poketino i dalje je bez posla, ali ne krije gde bi voleo da radi.



Od kako je jesenas dobio otkaz u Totenhemu, Maurisio Poketino još uvek čeka pravu ponudu, a njegova želja je - Premijer liga.



"Da budem iskren, voleo bih da se vratim u Premijer ligu. Ipak, znam da će to biti veoma teško, i zato je sada trenutak da sačekamo i da vidimo šta će se dogoditi", rekao je Poketino za Skaj sport.



On je reputaciju stekao radeći u Sautemptonu i Totenhemu, sa kojim je stigao do finala Lige šampiona, ali nije osvojio nijedan trofej.







Nije tajna da ga je više puta kontaktirao Mančester Junajted, ali do sada nije došlo do dogovora.



"U periodu sam kada se odmaram i da se bavim sobom i da budem spreman, jer je fudbal takav, moraš biti spreman u pravom momentu kada dođe tvojih pet minuta. Ja verujem da sam spreman i čekam novi izazov. Moram da verujem u sebe, da imam samopouzdanja i sledeći izazov će sigurno biti fantastičan", uveren je Poketino.







Koje su opcije na Ostrvu?



Čelsi i Arsenal otpadaju, baš kao i Liverpul, tako da je sistemom eliminacije ostao samo jedan grad - Mančester. Ole Gunar Solskjer je već mesecima na tankom ledu i sigurno da će Junajted pokušati da ga dovede.



Ipak, ne treba otpisivati ni Siti, jer se već odavno spekuliše o odlasku Pepa Gvardiole, a od kako Sariju baš i ne ide u Juventusu, sve su glasnije priče da je sledeći korak Katalonca - Torino.



Onda će i Poketino morati da bira između crvenog i plavog dela Mančestera...