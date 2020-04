Poketino je spreman za nove izazove, o jednoj stvari sanja!

Bivši trener Totenhema Maurisio Poketino rekao je da je motivisan zbog novog projekta, ali da želi da se jednog dana vrati u londonski klub da završi započeti posao.







Poketino je jedan od najozbiljnijih kandidata za novog trenera Njukasla, čiji novi potencijalni vlasnici, bogati konzorcijum iz Saudijske Arabije, žele da mu ponude godišnju platu od 19 miliona funti.





Argentinski trener je u novembru, posle više od pet godina napustio Totenhem, šest meseci pošto je predvodio klub do finala Lige šampiona.





"To je bilo neverovatno putovanje koje se završilo onako kako niko nije želeo da se završi. Ali duboko u mom srcu, uveren sam da će nam se putevi ponovo ukrstiti. Od dana kada sam napustio klub, sanjam da se tamo vratim jednog dana i pokušam da završim posao koji nismo završili. Bili smo toliko blizu osvajanja Premijer lige i Lige šampiona", rekao je Poketino za "BT Sport", preneo je "Skaj".







Kako se navodi, odluka Poketina ili novih vlasnika oko angažmana se ne očekuje pre nego što uprava Premijer lige odluči da li će dozvoliti konzorcijumu da za 300 miliona funti kupi klub od Majka Ešlija.





"Radujem se nastavku karijere i motivisan sam za sledeći projekat. Ali, duboko u sebi, želim da se vratim pošto su navijači posebni. Možda za pet godina, možda za 10, ali pre nego što umrem želim ponovo da treniram Totenhem. Želim da osetim šta znači osvojiti jednu titulu sa Totenhemom, pošto su navijači sjajni, ljubav koju su nam pružili je bila sjajna i to bi bila dobra prilika da im vratimo svu ljubav koju su nam dali od prvog dana", dodao je on.

Poketino je bez posla otkako je napustio londonski klub.



Stiv Brus će do kraja sezone biti trener Njukasla, mada se ne zna kada će sezona biti nastavljena zbog pandemije korona virusa. Spekuliše se da bi Poketino posle toga mogao da preuzme ekipu.