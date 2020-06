Poketino ima novu ponudu, boriće se za titulu!

Kako prenosi portugalski "Rekord", Benfika hoće Maurisija Poketina. Argentinac je bez posla od kako je napustio redove Totenhema krajem minule godine. Pominjao se kao želja brojnih klubova, ali je odlučio da odmori do kraja sezone. Brojni timovi se već spremaju za narednu sezonu, Bruno Laž najverovatnije ostaje bez posla na "Lužu", pa je uprava "Orlova" uspostavila kontakt sa Poketinom. Navodno su spremni da mu ponude veliki novac, kako bi seo na klupu tima iz Lisabona.

Benfika je nakon 28 kola ove sezone druga sa tri boda manje od Porta, "Zmajevi" drže stvari u svojim rukama i ako titula ode na "Dragao", jasno je da će Laž završiti svoju epizodu u klubu iz portugalske prestonice.



Uprava želi da ga zameni Poketino, Argentinac bi tako dobio priliku da se bori za titulu u Portugaliji, igrao bi i Ligu šampiona, uz dobar ugovor, čini se kao pristojan izazov za bivšeg trenera Sautemptona i Totenhema.



Ipak, brojni finansijski moćniji klubovi bi mogli da menjaju trener ovog leta, još uvek se nije ugasila priča o Njukaslu i dolasku saudijskog princa nna čelo kluba sa "Sent Džejms Parka", a ukoliko bi se to dogodilo, Poketino bi bio prva meta "Svraka" za narednu sezonu i jasno je da bi to ozbiljno moglo da poremeti planove lisabonskih "Orlova".