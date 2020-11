Poketino dobio neodoljivu ponudu, Stepijevim stopama?

Maurisio Poketino i godinu dana posle smene nema posao. Ponuda je imao, ali ne i onih atraktivnih od velikih klubova, ako izuzmemo Arsenal, što je odbio pre dolaska Artete na klupu "Gunera".



On je koketirao sa Benfikom, ali se čini da čeka ponudu Junajteda, mada vreme prolazi, a Ole Gunar Solskjer uspeva da se održi. Pominje se i PSŽ, klub za koji je igrao, no čini se da ako Leonardo pobedi u internom ratu, prva opcija bi trebalo da bude Alegri ili čak posao za Tijaga Motu koji je ostavio veliki trag u Parizu.



Pa gde će Poketino?



U Barselonu sigurno ne, ali bi mogao da završi u Španiji.



Naime, Argentinac ima ponudu Bilbaoa koji će smeniti Gaizku Garitana, a uz Poketina kandidati su Ernesto Valverde i Marselino Garsija Toral.



Ali, Poketino je prva meta, mada deluje da je teško ostvariva.







Ipak, "Marka" tvrdi da on ima veliki respekt prema politici kluba, da ceni Baske, da bi mu to omogućilo da radi mirno i da kreira tim na duže staze. Pogađate, problem je plata, teško je zamisliti da Atletik plati trenera 10 miliona po sezoni.



Zbog toga će verovatno čekati i dalje, Junajted je najprimamljiviji, navodno ga je klub kontaktirao pred pauzu, ali je Solskjer dobio Everton i zadržao se u sedlu.



Za kraj, recimo i to da za Atletik i dalje igraju samo Baski, ali da su politiku kada su treneri u pitanuu promenili davno legendarni Englez Vilijem Garbut ih je vodio pre rata, pa iako su preferirali domaće trenere, na klupi je bilo još nekoliko Engleza, Hauard Kendal osamdesetih, naš Dragoslav Stepanović, pre njega je Jup Hajnkes vodio tim sa "San Mamesa", a na klupi su sedeli još Luis Fernandez, pa ponovo Hajnkes, Bijelsa i Eduardo Berizo.



Ima još jedna stvar vezana za Srbiju, nekadašnji fudbaler i trener Zvezde, Miroslav Pavić je poslednji strani trener u poslednjih 60 godina koji je sa Bilbaom osvojio trofej.