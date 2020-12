"Poketino će završiti u Real Madridu!"

Od novembra 2019. godine Mauricio Poketino nema klub pošto je tada doživeo otkaz u Totenhemu.



Mnogi su mišljenja da je uprava kluba iz Londona preterala, ali su dali poverenje Murinju koji je dobro počeo ovu sezonu, ako uzmemo sve u obzir.



Sa druge strane, govori se o Zinedinu Zidanu nakon svakog poraza Real Madrida, ali francuski stručnjak je i dalje u svim takmičenjima i ima šanse za one najbitnije trofeje.



Pominjao se upravo Poketino za šefa struke Real Madrida, a da li će se to desiti, govorio je Viktor Sančez, čovek kojem je Poketino bio trener u Espanjolu.



"On je trenutno u najboljem momentu svoje karijere.







Mislim da će završiti kao trener Real Madrida u nekom trenutku. Oduvek ih je voleo", rekao je Sančez.