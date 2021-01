"Poker" Barselone u Granadi, Mesi briljirao, na ovakvog Grizmana se čekalo dugo!

U centru pažnje bio je kapiten, strelac dva gola, ali i zaboravljenikoji se u isto toliko navrata upisao u strelce.Meč je rešen posle prvog poluvremena kada su izabranici Ronalda Kumana stigli do tri gola prednosti.Zatim je usledio sedmominutni šou Mesija, koji je u periodu od 35. do 42. minuta postigao dva gola.Četvrti gol Barselone usledio je u 63. minutu nakon francuske kombinacije u kojoj su učestvovali Usman Dembele i. Upravo je ovaj potonji sjajno prihvatio loptu i pogodio malu mrežu Granadinog gola.Vredi istaći da je u ovom duelu Buskets stigao do 600. meča za klub u kojem je proveo celu karijeru.Granada, koja je meč završila sa desetoricom nakon isključenja Valjeha u 78. minutu, stigla je do trećeg poraza iz četiri duela, ali i dalje zauzima visoko sedmo mesto u ligi.