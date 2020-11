Poker Barse za 121. rođendan, golčina pa najdivniji i najtužniji žuti karton za Lea Mesija!

Fudbaleri Barselone razbili su ekipu Osasune rezultatom 4:0 (2:0) u 11. kolu La Lige.



Meč je obeležio kapiten Barselone Leo Mesi koji je postigao prelep pogodak u 73. minutu, a onda odlučio da skine dres, pošto je ispod imao "desetku" Njuels Old Bojsa, koja je pripadala Dijegu Armandu Maradoni.Ovo je dres koji je Maradona poklonio Mesiju, a nosio ga je 1993. godine kada je Leo bio šestogodišnjak i polaznik škole Njuels Old Bojsa.Očekivano, Mesi je dobio žuti karton, ali ovo je verovatno najlepši mogući način za javnu opomenu. Tu emotivnu situaciju pogledajte OVDE Barsa je krenula silovito od samog početka, Filipe Kutinjo i Antoan Grizman su promašili dve odlične prilike, a onda je u 29. minutu konačno povela.Posle novog promašaja Kutinja, na odbijenu je naleteo Martin Brajtvajt koji je pogodio za 1:0. Do odlaska na odmor, Barsa je uspela da postigne još jedan pogodak, u 42. minutu, Grizman je sačekao jednu odbijenu i volej udarcem probušio mrežu za 2:0 . Ovo je verovatno najlepši pogodak Grizmana od dolaska u Barselonu.U drugom delu igre, Barsa je nastavila da melje, u 57. minutu, Grizman je nesebično proigrao Kutinja koji postiže novi pogodak - 3:0. U 70. minutu pogodio je i Osman Dembele, posle asistencije Trinkaa, njih dvojica su ušli u igru na isteku sata igre, ali je on opravdano poništen zbog ofsajda.Tri minuta kasnije, spasa nije bilo, Mesi je u svom stilu zategao u dalji ugao za 4:0. Najlošija i potencijalno užasna vest jeste nova povreda štopera, pošto je Klemen Lengle morao da izađe iz igre u 67. minutu.