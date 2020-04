Pogrešno smo shvatili, 70% smanjenja samo kap u moru, prava frka u Barsi tek sledi!

U Barseloni se sprema nova bura.



Naime, to što su se igrači odrekli 70% primanja tokom vanrednog stanja nije donelo gotovo ništa, uštedu na mesečnom nivou od 15 miliona evra.



Ova mera važi samo za vreme vanrednog stanja koje će trajati još nedelju dana, ali naravno može da bude produženo.



Ipak, većina onih koji se bave finansijama u Barseloni su upozorili Bertomeua, da je i sa ovim uštedama stanje neodrživo.



Čak i da ne bude ukinuti vanredno stanje, još nekoliko nedelja, ako se mečevi budu igrali, a to je gotovo sigurno pred praznim tribinama, ili čak sezona bude završena bez raspleta, to će teško pogoditi Barselonu.



Naime, nema prihoda od karata, od poseta stadionu, igrači će, ako se bude igralo tražiti pune plate, pa Bertomeu mora ponovo da pregovara.



Jer, ovo je praktično bilo samo odlaganje odluke.



Španski mediji navode primer Juventusa.











Igrači su se bez obzira na ishod sezone, da li će biti nastavljena, hoće li se igrati pred publikom, bez uslovljavanja odrekli primanja, tačnije prihvatili smanjenje koje važi do kraja sezone i tako su klubu poklonili 100 miliona evra, da spasi situaciju.



U Barsi to nije slučaj, pa se procenjuje da po ukidanju vanrednog stanja tek može da dođe do ozbiljnijeg sukoba sa igračima.