Pogbina sudbina rešena, ali ko je kriv, igrač ili klub?

U Engleskoj nemaju dilemu, Pol Pogba je blizu odlaska i on nema nikakvu nameru da ostane u klubu.



Iako je Ed Vudvord najavio vruće transfer leto i ponovio da će klub podržati Solskjera, odnosno demantovao priče o Poketinu, navijači ne veruju Norvežaninu. Još 13 kola je do kraja prvenstva, Junajted je šesti, ima i dalje šansu, ali sa ovakvim igrama neće daleko. Jedna prilika je i LE, no, čini se da će još jednu godinu, kako stvari stoje ostati bez Lige šampiona.



Pola Pogbu, smatra jedna deo javnosti koriste kao kišobran za kritike.



"Oni će naravno sve svaliti na Pogbu, ali prava istina je da je on razočaran, da nije u pitanju novac već obećanja koja klub nije ispunio. Vratio se iz mnogo jačeg Juventusa gde su ga obožavali u svoj klub. Obećano mu je da će biti samo prvo u nizu velikih pojačanja, od toga nije bilo ništa", kaže legendarni Alan Širer.



"Ima krivice do njega, ali više je do kluba, pogledajte koliko su potrošili, a nisu doveli nijednu veliku zvezdu", dodaje idol navijača Njukasla.



Ed Vudvord tvrdi drugačije.



"Od dolaska Solskjera potrošeno je 200 miliona funti i klub je spreman da ga podrži i uloži značajna sredstva", brani poziciju kluba Vudvord.



Ali, vratimo se Pogbi.



On smatra da je izgubio tri godine u Junajtedu, da je klub u potpunom rasulu, daleko od vrha. Osvojio je titulu prvaka sveta sa Francuzima, bio jedan od vođa ekipe, što u Junajtedu nikada nije postao. Česte promene trenera, nestabilnost, sukobi sa Murinjom, sve to ga je uverilo da je najbolje da ode.



Ali, problem je plata plus obeštećenje. U njega treba uložiti ukupno oko 250 miliona evra, Juventus i Real neće tako lako potrošiti novac. Ovakav, Junajtedu se ne isplati, odigrao je šest mečeva u čitavoj sezoni.



I dok se nastavlja polemika ko je kriv, Širer kaže da Junajted nema rešenja.



"Najgore od svega je igrač koji ne veruje u tim, razočaran i glavom negde drugde. Pogba će sigurno otići, nema drugog rešenja. Junajted i nema novca da sad promeni pet igrača i dovede one najbolje, ta vremena su prošla", dodao je na kraju najbolji strelac PL svih vremena.