Pogbin kiks, preokret i na kraju novo razočaranje - Takav je, ipak, Solskjerov Junajted!

Fudbaleri Mančester Junajteda propustili su savršen trenutak da konačno preuzmu treće mesto na tabeli, pošto im je večeras na "Teatru snova" Sautempton ukrao pobedu golom u poslednjim trenucima meča - 2:2 (2:1).



Sautempton je poveo, Junajted se brzo vratio golovima Rašforda i Marsijala, ali je potom dopustio gostima da u poslednjem trenutku, posle kornera, dođu do velikog boda.



Taj gol nije poremetio igru Junajteda, tačnije, domaći su zaigrali još bolje i u narednih 10 minuta u potpunosti preokrenuli rezultat.U 20. minutu, Pogba se donekle iskupio, ubacio je dobru loptu pravo u noge Marsijalu na petercu, a Francuz odložio do Rašforda koji pogađa za 1:1. Tri minuta kasnije, Marsijal je strelac, ponovo je akciju započeo Pogba, tj. proigrao je Bruna Fernandeša, a ovaj samo sproveo dalje do Francuza koji unosi loptu u sredinu i zateže je pod prečku - 2:1. Pogba je u potpunosti mogao da se iskupi na isteku pola časa igre, kada je sa 20 metara šutirao preko prečke i to je bilo sve od igre u prvih 45 minuta.