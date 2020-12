Pogba razljutio Engleze - Da li je Francuz najprecenjeniji igrač ikada?

Večeras RB Lajpcig dočekuje Mančester Junajteda u grupi gde dva tima zajedno sa PSŽ-om imaju po devet bodova i dobre šanse za prolazak dalje. "Đavoli" na gostovanje idu u promenljivom raspoloženju zahvaljujući Polu Pogbi.



Agent fudbalera Mino Rajola je juče potvrdio da je Pogba završio svoje na "Old Trafordu", sada je pitanje samo gde će dalje.



Ovo je bio i predmet debate analitičara Skaj Sporta, Džejmi Karager je bio dosta suroviji od kolege Gerija Nevila.



"Rešite ga se. Pričam ovo već 12 meseci. Najprecenjeniji igrač koga sam ikada video u životu. Mislim da su njih dvojica sramota. Sada gledamo ka agentu i pitamo šta Pogba misli. Današnji agenti nisu samo agenti, oni su roditelj, najbolji prijatelj, finansijski savetnik, bukiraju praznike, putuju zajedno. Ta dvojica jesu takva, on će biti Pogbin najbolji prijatelj. Tako da je Pogba svestan šta izlazi iz usta agenta. A ako nije, onda mora da ga otpusti. Sećamo se nekoliko godina unazada kada su svi znali da Ronaldo ide u Real Madrid, ali Junajted je morao da istrpi to jer je bio vredan tih muka. Pogba nije, otarasite ga se!", izjavio je Džejmi Karager.









Sa druge strane Geri Nevil ističe tajming.



"Rajola - Dešavalo se previše puta pre. Ipak Pogba je morao da zna da će saopštiti ovo? Ako nije, onda očekuje ubrzo izjavu gde demantuje svog agenta. I konačno, da uradite ovo pred Lajpcig i derbi Mančestera je užasan tajming za tim", napisao je Nevil na Tviteru.



Pogba ima ugovor do 2022. godine, sva je prilika pak da će Francuz reći svoje zbogom već ove zime. Ovog puta zauvek.