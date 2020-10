Pogba najavio tužbu protiv omrženog tabloida

Britanski San je pozivajući se ne "brojne izvore sa Bliskog istoka", preneo da će Pogba prestati da igra za reprezentaciju Francuske, zbog izjava predsednika Emanuela Makrona o islamu.







Makron je ubistvo profesora u predgradju Pariza nazvao "islamističkim terorističkim napadom".



Pogba je rekao da je "besan, šokiran i frustriran" jer je predmet lažnih vesti i naslova, u sred dešavanja u Francuskoj.



"Ja sam protiv bilo kakvog oblika terora i nasilja. Moja religija su mir i ljubav i to mora da se poštuje. Nažalost, neki ljudi iz štampe se ne ponašaju odgovorno dok pišu vesti, zloupotrebljavajući slobodu štampe i ne proveravajući da li je istina ono što pišu, stvarajući lanac ogovaranja bez brige da to utiče na život ljudi i moj život", naveo je Pogba na društvenim mrežama.



"Pokrećem zakonsku akciju protiv izdavača i distributera ovih 100 odsto lažnih vesti", dodao je on.



Pogba je odigrao 72 utakmice za reprezentaciju Francuske i postigao 10 golova, a 2018. godine osvojio je Svetsko prvenstvo u Rusiji.