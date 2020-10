Pogba će biti "novi Solskjer", i to nije jedina loša vest za Francuza!

O čemu se radi?



Pol Pogba je odigrao katastrofalan meč protiv Totenhema i izgubio mesto u timu. Dugo se Soslkjer opirao, ali je shvatio da ne može da igra sa Pogbom i Fernandešom, da ostavlja mnogo prostora, "Đavoli" su bili lak plen i za slabije timove. Skot MekTominaj i Fred kao defanzivni vezni iza Portugalca mnogo bolje funkcionišu pa je jasno da je Pogba višak. Plus, Bruno Fernandeš koji je sa trakom predvodio tim u Parizu se nametnuo kao lider ekipe, to Pogba nikada nije uspeo.



Ali jeste u drugoj stvari, njegov ulazak sa klupe u poslednjih 20 minuta na Sent Džejms Parku i pas Rašfordu za pobedu nad Pari Sen Žermenom su mu pribavili status super rezerve. To je bio i sam Solskjer u igračkim danima, ali Ole je bio zadovoljan, Pogba nije.











Igrač od 100 miliona koji nije pokazao mnogo od povratka iz Juventusa u Junajted neće biti zadovoljan kameo rolama, pa će svakako reagovati i Rajola.



Ali, uzalud.



Junajted je produžio ugovor Pogbi do 2022. jednostrano, samo su aktivirali klauzulu, pa mu je ostalo 20 meseci do isteka obaveze.



Nova ponuda je na stolu, ali Pogba ne može da očekuje povišicu, što je novina jer se verovalo da će velikim novcem "Đavoli" probati da ga zadrže.







On je ponovio kao probni balon, san da igra za Junajted, ali od toga nema ništa. U Madridu žele Kamavingu ili Auara, dok sa druge strane Juventus nema novac. Oni su želeli Francuzam, no korona je sve poremetila, čak i da se oslobode Ronaldovog ugovora, teško da mogu da plate obeštećenje koje neće biti manje od 50 ili 60 miliona, iako će Pogba ući u poslednju godinu ugovora.



Pat-pozicija što bi se reklo, svakako da ništa u ovom trenutku ne ide u Pogbinu korist.