Pogađajte ko je krivac - Grizmanov ujak progovorio zašto Antoan ne igra dobro u Barseloni

Mnogo polemike diglo se u vezi sa prilično slabašnih godinu dana Antoana Grizmana u Barseloni, a poslednji u nizu dao je mišljenje i fudbalerov ujak gostujući u podkastu u Francuskoj.



Grizman je prošlog leta stigao kao najveće pojačanje na Kamp Nou, svestan da u uvodnih šest meseci neće doći do izražaja, ali agonija je otišla korak dalje.



"Grizman je bio ubeđen da u uvodnih pola godine neće imati naročitog uspeha, ali nisam očekivao da će se to odužiti na celu sezonu" - počeo je razgovor dodajući da zna šta se dešavalo unutar kluba zbog "slučaja Mesi".



Zatim je dodao da Mesi ne voli mnogo da zapinje na treninzima, koji su u katalonskom klubu strukturirani tako da zadovolje potrebe određenih igrača, što nije podudarno sa stavom Francuza.



"Antoan je potreban rad, čak i kada drugima nije da bi igrali na određenom nivou. On je potpuno drugačiji, potreban mu je jak trening da bi igrao dobro" - uvereva fudbalerov ujak.



Podsetimo, na sličan način je nedavno za Frans fudbal govorio Grizmanov nekadašnji agent koji je tada istakao da se na treningu Barselone za sve pita Mesi.