Podelili bodove nezasluženo, Bijelsa nadmudrio Pepa!

Mančester siti je već pripretio u trećem minutu, De Brujne je izveo maestralan slobodan udarac, svi su očekivali centaršut, a on je opalio i pogodio stativu.U 17. minutu gol u mreži Lidsa, veoma loša reakcija odbrambenih igrača domaćeg tima, lopta je završila kod Sterlinga koji se izborio za udarac i pogodio za 0:1. Do kraja prvog poluvremena Lids je bio bolji tim, imali su šansu preko Dalasa kada je Ederson odlično odbranio, a dobru priliku su propustili i preko Ejlinga kada je ponovo Ederson dobro reagovao. Na drugoj strani Fil Foden je imao jedan udarac ka golu.Drugo poluvreme donelo je izjednačenje.U 59. minutu korner za Lids, odlično izveden, a Ederson je očajno reagovao, lopta kod Rodriga na kraju koji pogađa za 1:1 Lids bolji i u nastavku, Rodrigo je imao novu šansu kada je njegov udarac odbranio Ederson, a onda i Patrik Bamford ne koristi istinski dobru šansu, jedan na jedan, očajno je šutirao.Ostalo je 1:1, Lids je zaslužio i više danas, a kako vam zvuči činjenica da je domaćin imao više loptu u svom posedu?Retko ko to može protiv timova Pepa Gvardiole, ali ne zaboravite, igrao je protiv učitelja Bijelse.