Počinje sezona lova na evropskog šampiona!

Večeras nam se vraća Bundesliga! Na premijeri u Minhenu će se sastati aktuelni šampion Bajern i ekipa Šalkea iz Gelzenkirhena (petak, 20:30h). Osmu godinu u nizu Bajern započinje sezonu kao branilac trofeja, i tom nizu ne vidi se kraj, pogotovo što je ovoga puta klub iz Minhena i novi šampion Evrope.



Baš u vreme pandemije koronavirusa, Bajern prolazi kroz jedan od najslavnijih perioda u bogatoj klupskoj istoriji, a možda više od pobede nad Pari Sen Žermenom u finalu (1:0), pamtiće se Bajernovih 8:2 u četvrtfinalu Lige šampiona, protiv Barselone.



Zaista, Bajern je prethodnu sezonu završio kao nezaustavljiva mašinerija i teško je i zamisliti nešto drugo u narednom periodu. Sada će tim Hansija Flika biti jači i za Liroja Sanea koji se posle četiri godine vratio u Bundesligu. Zanimljivo, u dresu Bajerna debitovaće baš protiv Šalkea, kluba u kome se afirmisao i čiju je omladinsku školu svojevremeno prošao. Ipak, ovo mu neće biti prvi meč protiv Šalkea, pošto je protiv njih igrao i u februaru prošle godine kao član Mančester sitija u osmini finala Lige šampiona. I ne samo što je igrao, nego je svojim golom doprineo pobedi ''Građana'' u Gelzenkirhenu od 3:2.



U svakom slučaju, Sane će biti u centru pažnje na premijeri, a idiličnu atmosferu u Bajernu donekle kvari situacija oko Davida Alabe i pregovori sa njegovim menadžerom Pinijem Zahavijem koji su razbesneli prvog čoveka Bavaraca Ulija Henesa.



"David Alaba ima nezajažljivog menadžera, Pini Zahavi mnogo utiče na njega. Uvek se radi o novcu... Alaba je već u najvećem klubu na svetu, gde bi drugde mogao da ode?



Želimo da David ostane sa nama jer je sjajan tip, Hansi Flik je jasno to stavio do znanja. Ali ima krvoločnu piranu za agenta koji utiče i na njegovog oca. Zahavi očigledno želi da sredi ogroman deo kolača za sebe", istakao je Henes pre nekoliko dana.



Takođe, u timu protiv Šalkea najverovatnije neće biti ni čoveka odluke iz finala Lige šampiona Kingslija Komana, koji je bio u kontaktu sa jednom zaraženom osobom i morao je u izolaciju par dana pred start nove sezone.



Zanimljivost pred ovaj meč je da je Bajern iz Šalkea doveo golmana Aleksandra Nibela, kome neće biti lako da se izbori za mesto pored kapitena Manuela Nojera, koji je, opet, 2011. godine krenuo istim putem.



Šta je sa ostalima, ko bi mogao da parira Bajernu u borbi za titulu?



Utisak je, samo onih par ekipa koje su to činile i tokom prošle sezone, pre svih Dortmund, ali i RB Lajpcig.



Dortmundov najveći adut je njihova gol-mašina, zvezda koja je i dalje u usponu, Norvežanin Erling Haland. Uz Džejdona Sanča, Torgana Azara, Marka Rojsa, Julijana Branta, ofanzivni potencijal ''Milionera'' deluje impresivno. Iz potaje svoju šansu traže i neki novi Dortmundovi klinci, poput Đovanija Rejne, američkog ofanzivnog veziste koji će tek u novembru postati punoletan, ali već pokazuje vrhunski potencijal i tokom priprema je postigao čak pet golova za Dortmund.



Uvod u novu sezonu obeležio je i supertalentovani engleski vezista Džud Belingem, koji je u junu napunio 17 godina i koji je ovog leta iz Birmingema došao u Dortmund za 26.5 miliona evra. Golom u pobedi nad Duizburgom u Kupu (5:0), Belingem je postao najmađi strelac u istoriji Dortmunda u zvaničnim utakmicama. To je učinio sa 17 godina i 77 dana i tako nadmašio dosadašnji rekord Nurija Sahina, koji je bio samo pet dana stariji kada je postigao svoj prvi gol za Dortmund.



RB Lajpcig? Iza njih je istorijska sezona, napravili su veliki iskorak u Ligi šampiona, gde su zaustavljeni tek u polufinalu od Pari Sen Žermena, ali su ovog leta ostali bez Tima Vernera koji je pojačao ekipu Čelsija. S druge strane, uspeli su da zadrže odličnog Anhelinja na još jednoj pozajmici iz Mančester sitija, s pravom otkupa, a špic napada su pojačali Korejcem Hvangom koji je stigao iz Salcburga.



Sledi veći broj ekipa koje baš kao i prošle sezone vidimo u borbi za mesta u Evropi, poput Menhengladbaha, Leverkuzena, Volfsburga, Hofenhajma, a za očekivati je da i Šalke napravi korak napred u odnosu na prošlu sezonu.

U borbi za opstanak biće zanimljivo videti koliko mogu povratnici u elitu Arminija i Štutgart, Verder je prošle sezone jedva opstao, a Augsburg, Keln i Union Berlin bi takođe mogli da budu ugroženi, videćemo i kako će Herta izgledati bez Marka Grujića, a i Ajntraht je sada daleko od nivoa kada su tamo igrali i Luka Jović i Ante Rebić.



Srbi u Bundesligi naredne sezone? Tandem Kostić-Gaćinović iz Ajntrahta je sada razdvojen jer je Gaćinović prešao u Hofenhajm. Matija Nastasić je i dalje u Šalkeu, Miloš Veljković u Verderu, a s pažnjom će se pratiti i nastupi 18-godišnjeg Lazara Samardžića, novog fudbalera RB Lajpciga, koji, međutim, u mlađim kategorijama nosi dres nemačke reprezentacije.