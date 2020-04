Počinje crno-bela revolucija, prvo jedan od najboljih trenera na svetu! A onda, šeici kreću u akciju, ovo su imena!

Kavani je ipak nerealna meta, ali golman Junajteda koji blista u Šefildu, Henderson nije. Takođe Maks Arons koga želi i Totenhem bi bio rešenje na desnom beku.





oPosle vesti o preuzimanju Njukasla od strane saudijske kraljevske porodice, kladioničari su reagovali veoma brzo. Iako se priča da navijači traže Beniteza, kvota je rapidno pala na angažovanje Maksa Alegrija.Naime, Italijan je bez posla, ciljao je Junajted, želi u Englesku, sa novcem šeika Bin-Salmana ne bi mu bilo teško da prelomi i preuzme klub sa severa Engleske.Alegri je zainteresovan, navodno već je kontaktiran njegov menadžer, a prenose se već prve vesti kada su u pitanju pojačanja. Jedno bi bio Ikardi, mada to treba uzeti sa dozom rezerve, teško je verovati da bi on želeo da napusti Italiju, tim pre što neće ni da ostane u Parizu.Navijači kao navijači, već prave tim, "Svrake" će ponuditi ugovor Drisu Martensu. meta je sjajno Van Gin iz Vile koji želi da se preseli na "Sent Džejms Parku".