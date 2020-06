Počeo psihološki rat, Murinjo ogovara Solskjera, pobrinuo se da Norvežanin čuje...

Žoze Murinjo protiv svog naslednika, meč koji bi mnogo toga mogao da odluči u borbi za peto mesto, koje bi u slučaju da suspenzija Sitija ostane na snazi moglo da znači Ligu šampiona.



Igre i igrice su već počele, navodno se Murinjo potrudio da do Solskjera stigne njegovo mišljenje da je Junajted preveliki klub za Norvežanina.



Doduše, Murinjo je pre nego što je seo na klupu "Pevaca" radio kao fudbalski analitičar i provukao kroz redove da je Solskjer imao samo sreće da posle njega krene u seriju pobeda i da će se pravi dometi videti. Na neki način je bio u pravu, jer je Junajted pao u finišu prvenstva, ali ove sezone, Ole je isterao svoje, bori se za Ligu šampiona, mada je bilo dosta kritika. Pandemija je došla u loše vreme kada je Junajted ređao trijumfe, ali sa druge strane, pomogla je da se oporave Rašford i Pogba.



Recimo i to da je Solksjer rekao da je zatekao ekipu kojoj su bile potrebne promene, i da nije pitanje taktike već fikozofije kluba, aludirajući da Murinjo ne zna šta je Mančester Junajted. On je tada i rekao da je normalno bilo da promoviše mlađe igrače, što je takođe tumačeno kao kritika upućena prethodniku.



Bilo kako bilo, u petak će Murinjo imati priliku za osvetu, jesenas je u prvom delu šampionata, Solskjer tukao Portugalca sa 2:1 na "Old Trafordu".