Počelo je! Jedan obećao tandem Ćavi-Krojf, drugi drži ključ najtraženije "devetke"!

Kandidati na predstojećim predsedničim izborima u Barseloni danas su i zvanično počeli da predstavljaju svoje projekte.



U Barseloni se uveliko pripremaju za toliko željene izbore, a dvojica kandidata danas su javno prezentovala svoje ideje - Viktor Font i Emili Rousaud.



Font je prema anketama jedini pravi kandidat apsolutnom favoritu Đoanu Laporti, a on je po ko zna koji put označio Ćavija kao kamen temeljac nove Barselone, ali to nije sve.







On je otkrio da bi Ćavi bio najpre generalni menadžer, da bi Kuman ostao trener, ali da ako sezonu završi loše, došlo bi do njegove smene. Takođe, on je obećao da će Đordi Krojf, sin legendarnog Johana postati sportski direktor.



"Ćavi će biti naš generalni menadžer, a ukoliko se ova sezona završi loše, od naredne će obavljati i funkciju trenera", potvrdio je Font.







Uz Ćavija i Krojfa, Font je obećao i povratak Đoana Vile, koji je verovali ili ne u klubu bio od 1970. do 2018. godine kao jedan od ključnih ljudi u La Masiji. Upravo je on bio "fudbalski otac" legendama poput Ćavija, Pujola i Inijeste, a prvu dvojicu je lično on "video" i doveo kao klince u Barselonu.









Istovremeno, drugi kandidat Emili Rousaud, inače poznat kao potpredsednik koji je prvi digao glas i krenuo protiv Bartomeua, predstavio je svoje planove.



Njegov ključni čovek bio bi Hosep Marija Mingela, u Kataloniji i među navijačima Barselone poznat po tome što je posredovao dolascima Maradone, Stoičkova, Romarija i Mesija. Mingela je čuven po svojoj izjavi da više neće dolazi na Kamp Nou dok je Antoan Grizman u klubu, što je i ispunio. Uz Mingelu, u upravi bi trebalo da bude i Hristo Stoičkov.



Rousaud je najavio prvi bombastičan transfer, a to je Erling Haland, sa kojim navodno tvrdi da već ima predugovor ako pobedi na izborima. Ključan u ovim pregovorima upravio je bio "stari lisac" Mingela.



"Ako je uspeo da dovede Maradonu, Stoičkova, Romarija i Mesija, onda je sigurno sposoban da dovede i Halanda", rekao je kandidat Emili Rousaud, a Mingela dodao:



"Već sam ostvario kontakte sa Minom Rajolom i znam koliko bi nas koštao transfer i kako bismo ga realizovali. Moj cilj je da ne dozvolimo da Barselona ne postane novi Milan. Za početak je važno da zadržimo Mesija. On je srećan u Barseloni, ali želi da osvaja trofeje. Moramo da stvorimo tim koji će biti na njegovom nivou", istakao je Mingela.







Prema anketama, navijači nemaju poverenja u Rausauda pošto je bio dugo godina Bartomeuov prvi savetnik, iako se ove godine okrenuo protiv njega. Ipak, Mingela je kultna ličnost u Barseloni i uživa veliko poštovanje.







Biće zanimljiva trka, čekamo Đoana Laportu, koji igra toplo-hladno i čuva svoje "kečeve" u rukavu... No, nije tajna da je u dobrim odnosima sa Minom Rajolom, te da bi sigurno imao "prođu" kod Halanda, a pominjalo se da želi i Davida Alabu, jer sa Pinijem Zahavijem ima zajedničku agenciju.