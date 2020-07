Počelo je? Haland pravi gluposti, slike obišle svet!

Posle završetka sezone u Bundesligi, Haland je otišao kući, Dortmund je eliminisan iz Lige šampiona, imaće slobodno ovog leta.



Iz Norveške su stizale idilične slike, radi u šumi sa motornom testerom, zna se da voli prirodu, napisao je "odmor jednako posao".



Međutim, sada je na naslovnim stranama iz pogrešnih razloga.



U štampi su osvanule slike, odnosno snimci sigurnosnih kamera iz jednog noćnog kluba, Halanda je obezbeđenje bukvalni isteralo. Na slikama se vidi guranje, Haland koji viče nešto i pokušava da se obračuna sa obezbeđenjem, ali i prijatelji koji ga drže i odvraćaju.

Zatim, na slikama se vidi da se čovek vratio i svađa je nastavljena, bez fizičkog kontakta. Dortmund je odbio da komentariše šta se desilo, mi smo malo pogledali norvešku štampu, prema nekim informacijama Haland je bio pijan, došlo je do sukoba i prozivki sa nekim gostima i obezbeđenje je reagovalo.Ali, te informacije nisu potvrđene, iako su po društvenim mrežama već počela poređenja sa "Lordom Bentdnerom". No, Erling Haland do sada nije bio poznat po ovakvim ispadima, pa se nadajmo da je ovo samo jedna neprijatna epizoda.

Erling Haaland was kicked out of a club in Norway 😳 pic.twitter.com/aIa9I4igYx