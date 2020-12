Pobuna protiv Artete, ovi igrači su podigli glas? Pet kandidata za novog menadžera?

Situacija u Arsenalu je kritična, makar kada je u pitanju svlačionica. Naime, iako je David Luiz demantovao da ne govori sa španskim menadžerom, mediji nakon poslednjeg poraza i strašne serije neuspeha kod kuće, otkrivaju probleme između starijih igrača i menadžera.



Osim Luiza, naravno otpisani Ozil i Sokratis smatraju da je Arteta krivac za loše odnose, a njima se pridružio i Džaka koji je nesrećan jer mu Arteta stalno menja poziciju što se odražava na njegove igre. Švajcarac je pod baražnom vatrom navijača posle isključenja protiv Barnlija.



Patris Evra je otkrio da ga je Anri pozvao da gledaju utakmicu Arsenala svojevremeno, ali je onda isključio televizor kada je video da je Džaka kapiten kluba.



Vilijam Saliba koji je stigao iz Sent Etjena ne zadovoljava kriterijume Artete, naime, on je plaćen pre godinu dana blizu 30 miliona evra, stigao je prošlog leta, a sada mora na pozajmicu.



Šta kažu američki vlasnici?



Oni su jasno nezadovoljni, na kraju krajeva Arsenal je pet bodova iznad zone ispadanja, ali neće još uvek smeniti Artetu, makar ne do kraja kalendarske godine.



Arsenal dočekuje Sautempton, pa gostuje Evertonu, a nakon Liga kupa protiv Sitija, do kraja godine čekaju Čelsi i idu Brajtonu. Situacija je jasna, ako ne bude poboljšanja, a raspored je težak, Krenke i kompanija će pokrenuti pitanje novog trenera.



Maks Alegri je favorit kladioničara, ali on je skup i tražiće nove igrače. Tu su još bivše legende, Vieira i Anti, kao i navodno Tuhel, ako dobije otkaz u PSŽ ove zime. Pominjan je i Poketino, ali to je malo verovatno.



Stiče se utisak da klub i nema neko rešenje, niti novca za vrhunskog trenera, pa bi Arteta mogao da preživi ako dobije neku od narednih utakmica. Ipak, ovakvo stanje, pogotovo sa lomovima u svlačionici je na duže staze neodrživo.