Pljačka veka, da li su opelješili Real krivicom Zinedina Zidana! A tek sledi Bejlov debi...

Zinedin Zidan gubi uporište u madridskim medijima, sada je na udaru pre svega zbog Džejmsa Rodrigeza. Naime, Kolumbijac igra odlično u PL, a interesantno da je najbolju sezonu za Real odigrao kada mu je Anćeloti bio trenere.



Danas "AS" piše da je u pitanju "Pljačka veka" i da je Everton praktično opelješio Real Madrid, uzeo im strašnog igrača za mali novac.



Da li Zidan nikada nije hteo da istrpi Džejmsa Rodrigeza pa ga je poslao u Bajern, ili jednostavno nije uspevao da mu nađe ulogu, tek neverovatno je da on nikada nije ponovio partije iz sezone u kojoj je posle strašnog Mundijala u Brazilu stigao u Real.



Ali, to nije sve, u Španiji smatraju da je Zidan pogrešio što je pustio Reguljona u Totenhem, da bi španski reprezentativac mnogo više značio od Marsela koji polako popušta pod teretom godina i da će se ispostaviti da je boljeg levog beka dao Murinju, jer je bolećiv prema Brazilcu.







"Neki igrači deluju mnogo bolje kad ih ne trenira Zidan i Bejl je igrao mnogo bolje za reprezentaciju, kao i Kovačić u Čelsiju nego kada su u Realu, konstatuje list.



"Najgore od svega će biti, ako Bejl zablista u Totenhemu to će značiti da je Zidan opljačkan, a da je Real mnogo izgubio zbog loših procena trenera", dodaje se na kraju.



Kao da nije osvojio titulu i trenutno ne vodi u Primeri, doduše sa utakmicom više od Barse i Sevilje koje su remizirale u međusobnom duelu pre pauze.







Real danas dočekuje Kadiz, pred start Lige šampiona, a onda i "El Klasiko", videćemo hoće li naš Luka Jović oko koga je bilo mnogo kontroverzi dobiti priliku u današnjem meču...