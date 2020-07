"Plavci" predstavili nove dresove, mišljenja podeljena

Večeras počinje 34. kolo, a na samom početku imaćemo i gradski derbi između Kristal Palasa i Čelsija. "Plavci" se bore kako bi zadržali poziciju broj četiri i nastavili sa nastupima u elitnoj Ligi šampiona.



Pored rivaliteta večeras ćemo imati i prezentaciju nove garniture Čelsija za narednu sezonu kada su u pitanju dresovi za gostovanje.



Gostujuća uniforma biće svetlo plave boje, akcenat se stavlja na mlađoj generaciji koja će prepoznati stil i kreativnost unetu u nove dresove "plavaca". Jasno logo novog sponzora 'osvaja' pažnju. Nadamo se da neće biti mnogo 'trojki' na štetu Čelsija, jer će internet biti preplavljen šalama na dizajn dresa koju je napravio Najk.



Introducing our new @nikefootball 20/21 away kit. Inspired by a classic tailored aesthetic but filtered through a modern street lens and colour palette.



Available 30.07.20 #ItsAChelseaThing #ThePrideOfLondon pic.twitter.com/BgcUKZMm5d