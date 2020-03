Planeta plače, Ronaldinjov najtužniji rođendan u životu...

Planeta ga je volela, "Čarobnjak" nikoga nije ostavljao ravnodušnim. Bio je sinonim za magiju, ali i osmeh koji ga nikadfa nije napuštao.



Danas Ronaldo puni 40 godina, od prve sedmice marta je u pritvoru u Paragvaju zbog falsifikovanja pasoša ove zemlje. Njegovo hapšenje je bilo samo otvaranje Pandorine kutije, uhapšeno je još 15 ljudi, zbog utaje poreza, pranja novca i falsifikovanja isprava.



Odbijen je njegov zahtev, tri puta, da bude pušten u kućni pritvor, sudija se plaši da postoji rizik da pobegne iz Paragvaja i vrati se u Brazil, nikada se ne bi pojavio na suđenju. Plus, tu je i standardna formulacija da bi mogao da utiče na svedoke.



Danas, Ronaldinjo iza rešetaka slavi 40. rođendan, najtužniji u životu, kažu da se osmeh izgubio, iako se prema njemu svi ponašaju pažljivo i ima različit tretman od ostalih zatvorenika.



Dok je možda za ostatak sveta ovo iznenađenje, u Brazilu nisu baš začuđeni onim što se dešava. Jer, on se godinama povlači po sudovima, na jugu zemlje gde žive braća Azis, postoji osam procesa, milionski dugovi zbog neplaćenih poreza, plus kamate, sumnjivo vlasništvo nad luksuznim kućama.



Tereti se za prevaru, takozvanu piramidalnu šemu koju je podnelo 800 investitora koji su izgubili oko 65 miliona evra.



On je zbog uništavanja prirode, nelegalnog građenja morao da plati par miliona evra kazne, tada mu je oduzet i pasoš, zaplenjeno čak 57 objekata. Ali, novac tužioci nisu uspeli da blokiraju, ispraznio je računw, pa je na jednom od njegovih računa nađeno 5 evra, inače 2015. je bogatstvo Brazilca procenjeno na 85 miliona evra, prema Forbsu.







Njegov advikat tvrdi da je Ronaldinjo mislio da su pasoši poklon, i da nemaju nikakve veze sa tim što je nameravao da investira u Paragvaj. Uz to, on je u procesu dobijanja španskog državljanstva.



Advokat Serđo Kiroz tvrdi da će analiza telefona braće Azis pokazati da nemaju nikakve veze sa kriminalnim klanom koji je isplivao tokom istrage i da će platiti kaznu zbog falsifikovanih pasoša i otići kući.



Ali problem sada pravi Korona, zatvaranje granica, odlaganje procesa, što će Ronaldinja zadržati iza rešetaka još neko vreme i gde danas bez glamura slavi tužni 40. rođendan.