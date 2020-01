PL - "Vulvsi" pokazali zube, Liverpul odigrao "šampionski" za nova tri boda!

Liverpul je dosta bolje otvorio meč, "redsi" su stigli do gola već u osmom minutu. Aleksandar-Arnold beleži još jednu asistenciju, ovog puta strelac je Džordan Henderson. Mogli su "vukovi" brzo do izjednačenja, odbrana Liverpula je naivno ispala, ali Doerti šalje loptu preko gola. Na drugoj strani u par navrata je pretio Mohamed Salah, ali Egipćanin je u par navrata ispao i sebičan.Upravo Salah otvara drugo poluvreme šansom, ali Patrisio odlično reaguje što je uskoro bilo nagrađeno golom za domaćina.Adama Traore beži na desnoj strani, sjajno šalje loptu na peterac gde je neprikosnoven Himenez. 51. minut 1:1!Imao je Meksikanac priliku i za drugi gol, ali Alison odlično reaguje. Na drugoj strani kod gostiju prete Salah i Firmino, ali bez promene rezultata.Firmino je imao sjajnu priliku u 82. minutu, ali Rui Patrisio još jednom briljira na golu "vukova". Brazilac je ipak stiže do pogotka u 84. minutu. Salah je dugo držao loptu, ona ipak stiže do Firmina koji pogađa za 2:1!