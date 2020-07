PL - VAR i Rašford čuvaju LŠ, Ings stigao do dvadesetog gola!

Zaha je bio veoma raspoložen protiv bivšeg tima, krilo Palasa je na samom startu oprobao šut, ali lopta ide pored gola. Na drugoj strani smo videli šansu Megvajera posle kornera, ali gol dobijamo tek u nadoknadi prvog dela igre. Rašford je sjajno predriblao odbranu domaćina i sigurnim šutem savladao Guaitu za 1:0. Samo minut kasnije sjajan pokušaj Milivojevića iz slobodnog udarca, ali De Hea brani svoj ugao. U nastavku bolji napadi Palasa, imaće Roj Hodžson šta da prigovori i sudijama.Videli smo prvo verovatni faul nad Zahom, Lindelof je kasnio i sapleo krilo Palasa u svom šesnaestercu, ali sudija Skot ne pokazuje na belu tačku. Ako ova situacija nije bila kontroverzna naredna svakako jeste.Ponovo Zaha probija, ovog puta upošljava Ajua koji pogađa za 1:1, ali njegov gol je ubrzo poništen zbog ofsajda. VAR snimak pokazuje da su u pitanju centimetri. MekKarti je imao još jednu šansu, a onda sledi bolji deo igre Junajteda. Bruno Fernandeš pogađa stativu u 74. minutu, ali samo četiri minuta kasnije Portugalac upisuje asistenciju za Marsijala. Francuz ne promašuje, 2:0 za Junajted, igrao se 78. minut.Nažalost Van Anholt je lošije prošao u duelu sa Marsijalom, imali smo dugu pauzu, levi bek Palasa je morao da napusti igru na nosilima.Imao je Zaha još jednu šansu u nastavku, ali De Hea odlično reaguje.Luka Milivojević je odigrao ceo meč za Palas, dok smo Matića u Junajtedu gledali tek od 62. minuta. Francuz Nil Maupaj dokazuje da je u dobroj formi , ovog puta postiže gol u 17. minutu. "Galebovi" vode na "Sent Meriju". Petnaestak minuta posle gola Brajton traži i penal, ali sudija sudi ispravan start.U 39. minutu Deni Ings postiže gol, ali je isti poništen zbog ofsajd pozicije.U nastavku se ređaju napadi domaćina. Vokins pa Ings u par navrata ne uspevaju da izjednače. Ali Ings ipak stiže do gola i to u 66. minutu , ovo je bio njegov dvadeseti u šampionatu.Mogao je Sautempton ubrzo do preokreta, ali šut Vestegarda brani odlični Rajan.