PL u nevolji, jedan pozitivan slučaj znači propast?!

Neizvesnost oko povratka Premijer lige na terene je veća svakog dana.Projekat "Restart" bi trebao da doživi svoj 'uspeh' 12. juna, ali je i taj datum upitan i deluje da će se prve utakmice elitne lige Engleske igrati tek nedelju dana kasnije.Tim pomeranjem se približavamo roku datom od strane UEFE koja smatra da do treće nedelje juna fudbaleri moraju na teren ukoliko žele završetak lige. Podrške nema ni od igrača, osetan broj njih se i boji samog povratka na teren Gardijan piše o merama kojim će se klubovi morati povinovati.Javno zdravstvo Engleske je predložila da ukoliko igrač bude pozitivan onda sledi karantin u trajanju od sedam dana za pozitivnog igrača i četrnaest dana za grupu fudbalera koja je imala kontakt sa zaraženim fudbalerom.Ovo ne znači kraj ukoliko se trening radi u manjim grupama, ali fudbalerima se mora obezbediti puni, timski treninzi u trajanju od dve nedelje pred nastavak lige. Ako tu bude pozitivnih onda bi to moglo sloviti i karantin za ceo tim što bi doveo integritet takmičenja u pitanje.Ponedeljak će biti važan dan, čelnici klubova će tražiti od Vlade relaksaciju ovakvih pravila to jest da se primeni 'nemački' metod. U Bundesligi će u slučaju pozitivnog igrača samo igrač otići u izolaciju dok će saigrači biti ponovno testirani.U Italiji je takođe namera da se bune protiv mera sličnih kao engleskih, smatra se da su ovakve mere rigorozne. Ostaje da se sačeka ponedeljak i ustanove novi obrasci ponašanja i delovanja.