PL - Tužni Arsenal iščupao bod, Bijelsin Lids 'petardirao' Njukasl!

"Sveci" su iz prve prave šanse došao do vođstva, bivši "tobdžija" Teo Volkot sigurno matira Lena za vođsto Sautemptona.Artetin tim je potom preuzeo inicijativu, pretili su Pepe, a onda i Dani Sebaljos, ali "tobdžije" odlaze sa deficitom na poluvreme. Ipak kapiten vraća nadu. Pjer-Emerik Obamejang konačno postiže pogodak, precizan šut Gabonca u 52. minutu donosi izjednačenje. MekKarti se pokazao u par situacija, odlično je odbrani šut Sake u 61. minutu, da bi samo minut kasnije Arsenal ostao sa igračem manje zbog drugog žutog Gabrijela Bivši igrač Lila je u četiri minuta dobio dve javne opomene.Na "Eland Roudu" smo videli zanimljvu utakmicu, gosti preko Hendrika stižu do vođstva - vezni igrač "svraka" koristi asistenciju Vilsona u 26. minutu. Pre toga je kapiten Lidsa Kuper imao dobru šansu, ali golman Darlov odličan.Ubrzo je Rodrigo i pogodio prečku da bi odbitak iskoristio Bamford koji nastavlja sa dobrom formom. Rezultat je 1:1 pred odlazak na pauzu.U 61. minutu Rodrigo pak koristi svoju šansu, Španac glavom donosi vođstvo za Bijelsin tim. Igrao se 61. minut, domaći konačno vode. Ipak ne zadugo. Rajan Frejzer sjajno izvodi korner, na pravom mestu je Klark koji posle samo četiri minuta vraća nerešen rezultat 2:2. Lids je nastavio u svom prepoznatljivom tempu i to im se isplaćuje u 78. minutu, Dalas na pravom mestu u pravo vrem e - Lids ponovo ima vođstvo.