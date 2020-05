PL spremna za nastavak, 39 sekundi nedovoljno za koronu?

Iako je novo testiranje donelo još četiri pozitivna rezultata, premijerligaši su jednoglasno odlučili da je vreme za kolektivne treninge, to jest prelazak na fazu broj dva u "Projektu Restart".



Pojedini igrači su izrazili svoje nezadovoljstvo povodom povratka poput Troja Dinija ili Denija Rouza, dok je N'Golo Kanteu dozvoljeno da izostane sa treninga Čelsija. Danas su predstavljeni novi podaci sprovedenih studija Premijer lige, a tiče se trajanja duela.



Posle analiziranja 288 utakmica od strane Second Spectruma, kompanije koja je zadužena za sistem kamera, pokazalo se da igrači nemaju razloga za brigu ako se nađu u duelu sa zaraženim igračem. Podaci pokazuju da su dueli igrača trajali u proseku 39 sekundi što je nedovoljno vremena da se virus prenese sa potencijalno zaraženog igrača na drugog fudbalera.



Na primer, u prvenstvu danske Superlige taj kontakt traje 88 sekundi.



Sa ovim podatkom i tim da 98 procenata igrača koji igraju u 'parovima' jedan do drugog ne provode više od pet minuta unutar 1.5 metar, deluje da nema prepreka nastavku prvenstva.