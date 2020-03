PL sigurna igraće se, evo kada će biti "bezbedno"! Pobuna igrača, "pobićete nas"!

U Engleskoj broj žrtava raste, procena stručnjaka je da će tako biti tri nedelje, praktično do poslednjih dana aprila, ali da bi situacija mogla postepeno da se vraća u normalu, tokom maja. To ne znači da će sve biti u redu, ali bi fudbalski šampionat, bez navijača mogao da se nastavi prvog dana juna.



Igraće se sigurno, niko nema dilemu, i to zbog televizije, jednoastavno preveliki je novac u pitanju, no, kako će to uticati na igrače. Neka optimistična nadanja su da bi takmičenja u profesionalnim ligama mogla da počnu sredinom maja, ali je to malo verovatno.



Igrači su se pobunili. Prvo, i dalje će postojati opasnost da se zaraze i prenesu porodicama, čak i ako broj zaraženih bude opadao.



Drugo, scenario po kome u 30 dana treba u prvenstvu da odigraju 10 ili 11 mečeva, da ne pominjemo klubove u evro kupovima deluje zastrašujuće za igrače. Menadžeri će rotirati fudbalere, samo nemaju svi tako duge klupe, plus mnoge stvari na tabeli nisu rešene.



Ako bi fudbaler morao da igra svakih tri puta za 120 časova, kako su sračunali u medijima, tu je situacija više nego jasna, povrede mišića bi bile masovne.













Ali, komanduje televizija, 84 meča do kraja bi ostavilo prostora da svakog dana bude prenošeno nekoliko utakmica, kao i da se raspored rastegne tokom dana, kako bi svi koji su platili kartu imali prilike da vide svoj tim. Kako god bilo, ugovor je vredan 3 milijarde funti, klubovi bi ostali bez 750 miliona ako ne završe sezonu. Kako bi ih to pogodilo nije teško zaključiti, pa je jasno zbog čega će se sigurno igrati, pred praznim tribinama, ali za televiziju.



Koliko je liga rešena da ne izgubi novac govori i činjenica da je klubovima zabranjeno da se oglašavaju i predlažu da se šampionat poništi...