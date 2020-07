PL - Serž Orije je junak dana, klasa Davida Silve, nade Vulvsa za LŠ razbijene u 95-om minutu!

Domaćin stiže do možda i zasluženog boda, i to iz penala u 95-om minutu. Neta je pogodila lopta u ruku, precizan je Kris Vud.



Bornmut je pružio dobar otpor viceprvaku, ali su "građani" bolje koristili svoje šanse. Na samom početku preti Žezus, da bi Silva iz slobodnjaka doveo domaće u vođstvo. Prelep gol u šestom minutu.Potom je usledila bolja igra "trešnjica", pretili su Stanislas, Solanke i Biling, ali domaćin iz prve prave naredne šanse postiže gol za 2:0. Silva pronalazi Žezusa koji sjajnim driblingom nalazi prostor i pogađa u 39. minutu.Bornmut postiže i gol u drugom delu igre, ali VAR poništava gol. Nastavljaju "trešnjice" da prete, Hari i Kalum Vilson promašuju svoje šanse, na drugoj strani Foden nije imao sreće.Bornmut ipak postiže gol i to u 89. minutu preko Bruksa koji smanjuje na 2:1.Mnoge je iznenadilo što je Serž Orije u prvoj postavi tima iz Londona zbog toga što mu je brat ubijen pre dva dana, ali Murinjo je saopštio kako je bek sam zahtevao da bude na terenu."Pevci" stižu prvi do vođstva, Selso odlično uklizava u 27. minutu, lopta stiže do Sona koji donosi prednost gostima. Gejl je imao šansu za izjednačenje pre odmora, ali udarac glavom završava na stativi."Svrake" ipak stižu do 1:1 i to u 56. minutu, upravo je greška Orijea kumovala sjajnom golu Meta Ričija . Radost je trajala svega četiri minuta, Hari Kejn vraća vođstvo u 60. minutu.Do kraja još jedna promena rezultata, kapiten Kejn overava pobedu svog tima golom u nadoknadi meča.