PL - Prvenac skupo plaćenog Iranca, sjajni Muj i pobeda Brajtona na startu 20. kola!

Poveli su već u trećem minutu, strelac je na asisteciju Mopeja bio Alireza Jahanbaš, bio je to njegov prvi gol u dresu Brajtona i u Premijer ligi, godinu i po dana nakon što je za 20 miliona evra stigao iz AZ Alkmara kao najbolji strelac Eredivizije. Uzvratio je Bornmut par minuta kasnije preko Kinga, odlična kontra, Norvežanin je pobegao odbrani Brajtona, izbio sam pre Rajana, ali ga je Australijanac odlično zaustavio te je ostalo 1:0 za domaćina.Bornmut je nastavio sa dobrom igrom, ali je ekipi Edija Haua nedostajao završni pas, te nisu uspeli da ugroze Rajana do kraja prvog dela igre, Brajton je sa druge strane imao par poluprilika preko Mopeja, ali su udarci francuskog napadača odlazili preko gola Remsdejla.Otišlo se na odmor sa 1:0, a onda su "Galebovi" preuzeli stvari u svoje ruke.U 65. minutu Bisuma nakon sjajnog prodora pogađa stativu, da bi u 79. minutu domaćin tigao i do drugog pogotka.Imao je u nadoknadi Glen Marej priliku da uveća prednost domaćina i stavi tačku na ovaj susret, ali je golman Bornmuta ipak uspeo da sačuva mrežu nakon pokušaja iskusnog napadača.Na kraju sasvim zaslužena pobeda Brajtona, sada su 13. na tabeli sa 23 osvojena boda, Bornmut je na poziciji 16 sa tri boda manje.