PL (poluvreme) - VAR pruža Murinju priliku, rezervne "lisice" problem za Vest Hem!

"Kanarinci" su odmah pripretili Totenhemu, Stieperman je pokušao, ali je Gazaniga bio spreman. Sa druge strane pretili su Ali i Kejn, ali je šut kapitena gostiju sjajno odbranio Krul. Norvič ipak stiže do prednosti, Buendija dodaje Vrančiću, Bosanac lako vara rezervnog čuvara "pevaca". Ubrzo su Farkeovi izabranici stigli i do drugog gola, ali je nakon pregleda i konsultacije sa VAR-om poništen gol Pukiju, dosta diskutabilna odluka Rodžers je dobrano promešao karte za večerašnji susret, ali su "lisice" pružile dobru igru. Prvu veliku priliku propušta Grej u 12. minutu kada mu Fabijanski pročitao penal . Poljak se ispravio za grešku i rušenje Ihenača u svojih šesnaest metara.Gosti stižu do vođstva pet minuta pred pauzu, Ihenačo koristi asistenciju Pereza za 1:0 u 40. minutu.