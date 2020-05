PL i Serija A - Za osam dana sve poznato, fudbal ili haos na sudovima?

Poslednji rok?



UEFA je pomerila zasedanje izvršnog odbora za 17. jun, ali takmičenja će morati da se izjasne do 27. maja. Dakle, za osam dana znaćemo sve što se tiče PL i Serije A, Španci su navodno sigurni da nastavljaju.



Oči su uprte ka projektu "Restart", naime, igrači smatraju da je 12. jun prerano da se počne, neki poput kapitena Votforda, Troja Dinija ne žele da igraju, jer kako je rekao ima klinca od pet godina kod kuće koji ima probleme sa astmom.



Međutim, pritisak je zbog novca od TV prava preveliki, ali sada niko nije ubeđen da bi nastavak zaista mogao da bude 12. juna, jer je prerano, s obzirom da su klubovi tek počeli da treniraju.











U svakom slučaju, saznaćemo konačni stav, ili će se PL obavezati da će igrati, ili će otkazati sezonu i završiti takmičenje. Tu dolazimo do novih problema, Liverpul će biti prvak, ali PL odbija inicijativu da se liga proširi. Uz to, sada je problem šta će biti sa timovima od 3. do 6. mesta koji žele da igraju baraž za promociju.



Oni su najavili tužbu, ako plej of bude otkazan i samo dva tima, Lids i WBA budu ušli u ligu.



U Italiji su sva takmičenja zabranjena do 14. juna, timovi su počeli da treniraju, ali za razliku od Engleske, ovde ne postoji volja vlade i ministra sporta da se nastavi. Zbog toga traje sukob, i ovde bi stvari mogle da završe na sudovima.