PL i maniri - Stiglo upozorenje Klopu, Gvardioli, Murinju i ostalima!

Najatraktivnije takmičenje nam se vraća sedamnaestog juna, odmah istog dana imaćemo i veliki derbi Mančester Siti - Arsenal sa početkom od 21:15 časova.



Posle toga ostaje još devet kola do kraja, pitanje šampiona je rešeno, ali nas svejedno čekaju uzbudljive utakmice pre svega borba za poziciju broj četiri koja vodi u Ligu šampiona a možda i pet ako Sitijeva žalba ne uspe.



Strasti su tokom meča uvek visoke, imamo agresivne startove, ali i dosta psovki. Jednostavno to ide uz ovu igru, ali baš toga se boje čelnici lige.



Pred nastavak takmičenja svim trenerima je stigla molba da upozore svoje igrače kakav jezik koriste na terenu. Bez navijača i uz brdo mikrofona očekuje se da ćemo moći sve da čujemo, a uz to idu i psovke.



Englezi nisu odabrali da se koriste receptom iz Bundeslige gde imamo zvuk navijača preko zvučnika, tako da sve pada na fudbalere i njihovu dobru volju.