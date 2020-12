PL - Firmino šokirao Murinja, Milivojeviću bod u Londonu!

"Redsi" pokazali šampionski gen, kakva pobeda nad odličnim "pevcima".





"Redsi" su prvi krenuli sa napadima, Loris je bio na mukama. Prvo se oprobao Firmino pa onda i Salah, ali francuski golman odlično reaguje. Odbrana "pevaca" ipak kapitulira u 26. minutu, šut Salaha završava iza Lorisa - lopta je na putu pogodila Alderveirelda što je i vara Lorisa. Liverpul vodi 1:0!Imao je i Džons dobru šansu da poveća razliku, šut mladog igrača Liverpula ide u ruke Lorisa. A onda neverovatan pas Lo Selsa, Argentinac pronalazi Son koji ne promašuje ovakve prilike - 1:1 u 33. minutu. Gol je čekao na VAR potvrdu, Tejlor je ekspresno nastavio sa igrom. Liverpul je mogao sa minimalnom prednošću na odmor, šut Firmina brani odlični Loris.U nastavku par odličnih prilika Murinjovih izabranika, Kejn je imao odličnu šansu, ali Alison odlično reaguje. Fenomenalnu šansu je imao Bergvajn na isteku 63. minutu, šut krilnog napadača završava na samoj stativi. Ubrzo je i Kejn sa samo četiri metara posle prekida šutirao pravo u Alisona.Salah je pokušavao na drugoj strani da dođe do gola, Mane je imao ipak najbolju šansu - prava bomba Senegalca ipak završava na prečki. Imao je Kejn fenomenalan pokušaj, ali lopta završava tik pored stative.

Kada se činilo da će doći do podele bodova na scenu stupa Roberto Firmino . Brazilac maltene mesec dana bez postignutog gola, sada pogađa u najbitnijoj utakmici za pobedu u nadoknadi vremena!Palas je imao odlične prilike tokom prvog dela igre, Zaha i Benteke su pokušali u prvih 15-tak minuta. Ipak Belgijanac uspeva da stigne do pogotka, napadač glavom dovodi goste u vođstvo - i grao se 34. minut. U drugom poluvremenu bolja igra "čekićara". Vest Hem dolazi do izjednačenja preko Alera , bivši napadač Menhengladbaha makazicama postiže prelep gol. 1:1, igrao se 55. minut. Benrama je ubrzo tražio penal, Zaha takođe na suprotnoj strani, ali sudija ne dosuđuje najstrože kazne.Palas završava meč sa igračem manjem, strelac Benteke mora ranije van terena zbog drugog žutog kartona u 71. minutu.Brajton je imao više pokušaja na večerašnjem meču, ipak Fulam je zapretio preko Kavaleira u poslednjim minutima prvog dela igre, ali bez promene rezulata.U nastavku Dank preti posle kornera, Lalana i postiže gol u 49. minutu, ali gol Engleza je poništen zbog igranja rukom. Vebster je bio blizu gola za "galebove", u 62. minutu pogađa tek prečku.