PL - Darlou 'začarao' Salaha i Firmina, Liverpul bez pobede na "Sent Džejmsu"!

Klopovi izabranici vezali drugi remi, Darlou predvodio "svrake" do boda (0:0).



Posle perioda ispitivanja snaga, Njukasl je bio taj koji je prvi pripretio. Vilson je u nedostatku boljeg rešenja oprobao šut, bio je to težak ugao - lopta odlazi preko gola.



Trent je prvi od "redsa" testirao odličnog Darloua, golman "svraka" je bio fenomenalan tokom prvog dela igre. Hejden je zapretio na drugoj strani, ali šut odlazi tek pored gola. Oprobao je svoj šut i Salah, Egipćanin se u dve prilike uvreio u kvalitete golmana sa druge strane i to samo tokom prvog dela igre. Priliku u prvih 45 minuta je imao i Firmino, Darlou je neprelazan.



Tokom drugog dela igre slična priča. Ponovo su Salah i Firmino imali odlične šanse, "redsi" i dalje bez gola.



79. minut je doneo odličnu priliku za Klarka, Alison je fenomenalno reagovao i odbranio svoj gol. Samo dva minuta kasnije neverovatna odbrana "svraka", Mane je bio na metar od gola, ali Šar neverovatnom intervencijom spašava gol domaćih.





Darlou nije bio savladan ni u 88. minutu, sjajnu šansu je imao Bobi Firmino posle kornera. Neverovatna partija Karla Darloua.