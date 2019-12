PL (Boksing dej) - Četiri gola na šest mečeva, dva iznenađenja na pomolu! (poluvreme)

Bornmut - Arsenal 1:0



Čelsi - Sautempton 0:1



Šefild junajted - Votford 1:1

Pripretili su domaći igrači već u šestom minutu, ali je Leno uspeo da ukroti udarac Frejzera.Arsenal je u par navrata pripretio "Trešnjicama", ali je Remsdejl ostao nesavladan, da bi ekipa Edija Haua stigla do prednosti u 36. minutu.Napadi "Plavaca" poprilično jalovi, da bi gosti stiglo do prednosti u 31. minutu.Težak protivnik će do kraja sezone biti Votford, Šefild je bio bolji rival u prvih 45 minuta na "Bramal lejnu", imali su sjajnu priliku u 12. minutu, kada je Foster izvanredno intervenisao nakon pokušaja Mekbrnija, u 21. minutu su stigli i do prednosti, ali je gol "Blejdsa" ipak poništen.A onda, odlična lopta Čalobe ka Delofeuu u 27. minutu, Španac beži odbrani domaćina i matira Hendersona za 1:0.