PL (Boksing dej) - Arteti bod, Anćelotiju tri, šok na "Bridžu"!

Aston Vila - Norič 1:0 (0:0)



Bornmut - Arsenal 1:1 (1:0)



Došao je i taj dan, čuveni premijerligaški Boksing dej, počelo je pobedom Totenhema protiv Brajtona nakon preokreta, više o tom susretuU nastavku 19. kola, u terminu od 16h, odigrano je čak šest mečeva.Čelsi je neprijatno iznenadio na "Stamford Bridžu", Arteta je na debiju na klupi Arsenala osvojio bod u Bornmutu, dok je Anćeloti startovao pobedom protiv Barnlija.Meč na "Bramal lejnu" je počeo sa 10 minuta zakašnjena zbog bezbednosih razloga, dok je Aston Vila upisala jako važan trijumf pred svojim navijačima.Londonski derbi na "Selhrstu" pripao je domaćinu.U prvom poluvremenu je Bajram pogodio prečku, dok je na drugoj strani El Gazi imao dobru šansu, ali je tukao pored gola "Kanarinaca".U drugom delu domaćinu najpre preti Tetej, koji šutira pored gola, da bi par minuta kasnije pokušaj Trajbula uspeo da ukroti Hiton.Bajram je ponovo pripretio Vili u 59. minutu, ali je tukao pored gola rivala, da bi u 64. minutu domaćin stigao do prednosti.Do kraja nije bilo promene rezultata, pobeda ekipe Dina Smita.Jalovi napadi Arsenala u prvom poluvremenu, da bi domaći igrači u 35. minutu stigli do prednosti.Sjajna akcija po desnoj strani, Stejsi je ubacio loptu pred gol rivala, Gosling se našao na pravom mestu i matirao Lena U drugom delu Arsenal stiže do izjednačenja, igrao se 64. minut kada je Obamejang postigao pogodak za 1:1.