PL bez milosti, nema odmora, evo kada najverovatnije počinje nova sezona!

U Premijer ligi se odigralo 34 kola, kraj sezone je 26-og jula sa tim da par klubova imaju i obaveze u evropskim takmičenjima poput Lige šampiona i Lige Evrope.





Ova sezona je trajaće, računajući korona pauzu, neverovatnih 335 dana.



Po pisanju engleskih medija naredna 2020/2021 sezona počinje 12. septembra, klubovi su već isplanirali i predsezonu sa prijateljskim mečevima, pojedini timovi planiraju da startuju sa pripremama već 10. avgusta.



Zanimljivo je to da bi Mančester Siti, Mančester Junajted i Vulvsi i dalje mogli da igraju evropske utakmice tokom polovine avgusta, što njihov odmor može produžiti a pripreme skratiti.



Situaciju dodatno komplikuje i povratak reprezentativnog fudbala koji je zakazan za početak septembra, nedelju dana pre starta nove sezone PL. Pominje se da će engleska asocijacija ukinitu FA ponovne utakmice ukoliko dođe do nerešenog ishoda kako bi smanjila broj utakmica.



Naredna sezona se takođe mora završiti do 16. maja kako bi se obezbedio odmor i priprema za igranje odloženog EURA 2020 koje startuje 11. juna a završava se mesec dana kasnije.



Raspored za izdržati.