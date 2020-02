PL - Barnli iznenadio "Svece", još će se pričati o Ingsovom potezu!

Poveli su u drugom minutu, o golu Vestvuda će se još dugo pričati, pre svega zbog neshvatljivog poteza Denija Ingsa.Vestvud je centrirao sa leve strane, Ings je stajao na prvoj stativi, lopta je išla ka napadaču domaćeg sastava, nije to bio najbolji centaršut.Ipak, Ings nije najbolje procenio svoj položaj, hteo je da pusti loptu da izađe u gol-aut, ona je ipak upala u gol Sotona za 0:1, nije mogao ni golman Mekarti da interveniše, ostao je zatečen. Čitavu situaciju pogledajte OVDE Iskupio se Ings za ovu grešku samo 16 minuta kasnije, sjajno je šutirao sa ivice kaznenog prostora, Poup je bio nemoćan. U 26. minutu je Soton bio i na pragu preokreta, ali je Džek Stivens pogodio samo prečku, nije bilo promene rezultata do kraja prvog dela igre, beležimo i po jednu povredu na obe strane, Vuda je kod gostiju morao da zameni Vidra, Đenepo je sa druge strane dobio priliku umesto Bufala.Nakon 15 minuta igre u nastavku, "Kleretsi" stižu do nove prednosti, duga lopta ka Vidri, odličan prijem napadača gostiju, a potom i fantastičan šut iz okreta, Mekarti je bio nemoćan , 1:2 na "Sent Merisu".U finišu su domaći igrači tražili penal, intervenisao je i VAR, ali je na kraju procenjeno da nema materijala za najstrožu kaznu.Barnli je nakon ovog trijumfa skočio na 10. poziciju sa 34 osvojena boda, Soton je sa tri manje na poziciji broj 13.