PL - Arhiviran i Totenhem, nastavlja se "crveni marš" ka tituli!

U okviru 22. kola, puleni Jirgena Klopa došli su do 20. pobede.Imaju i meč manje, kako nisu odigrali 18. kolo sa Vest Hemom zbog obaveza na Svetskom klupskom prvenstvu, pa nakon 21 odigranog susreta u elitnom rangu engleskog fudbala imaju učinak od 20 pobeda i jednog remija!Dobro su otvorili meč, već u trećem minutu velika šansa, ali mladi Tanganga uspeva da skine loptu sa linije, potom Oks pogađa stativu, na kraju Gazaniga uzima loptu i smiruje situaciju.Pripretio je potom Moura na drugoj strani, ali je tukao pored gola gostiju, da bi u 23. minutu Van Dajk imao veliku priliku, ali je njegov udarac sa par metara glavom uspeo da ukroti Gazaniga.Lepa šansa za Manea u 36. minutu, ali je neprecizno šutirao, da bi samo minut kasnije "Redsi" stigli do prednosti.Salah je dodao do Firmina u kaznenom prostoru rivala, Brazilac je prijemom izbacio čuvara i namestio se na udarac, nije pogrešio iz izgledne pozicije, 1:0 za goste.Otišlo se sa tim rezultatom na odmor, detalje iz prvog poluvremena pogledajte OVDE , u nastavku je Totenhem pokazao zube.Najpre je Lukas Moura imao još jednu dobru šansu, ali je ponovo bio neprecizan, da bi u 57. minutu Alison odlično odbranio pokušaj Orijea.Pripretili su i gosti u 66. minutu preko Manea, ali je udarac senegalskog fudbalera uspeo da ukroti Gazaniga.Velika šansa za Sona u 74. minutu da poravna rezultat, ali je iz dobre pozicije tukao preko gola rivala , a onda je ogromnu šansu u 82. minutu imao Lo Selso, sjajan centaršut Orijea, Argentinac se dobro ubacio, zahvatio je loptu sa samo par metara i poslao je pored gola rivala. Kazna je mogla da ih stigne u prvom minutu nadoknade, kada je rezervista Origi tukao sa ivice kaznenog prostora, ali je Gazaniga uspeo da sačuva mrežu.Na kraju nova pobeda Liverpula, imaju 16 bodova više od drugoplasiranog Lestera i utakmicu manje, dok je Totenhem nakon drugog vezanog poraza osmi sa 30 bodova, više nego duplo manje od večerašnjeg protivnika.