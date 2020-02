Pjontek otvorio dušu, Poljak o Milanovim lošim navikama!

Povratkom Zlatana Ibrahimovića u Milano postalo je jasno da će Kšištof Pjontek ubrzo morati da nađe novu sredinu. To se i desilo krajem decembra, poljski "pistolero" je prešao u Hertu Berlin za sumu od od 25 miliona evra tako da su "rosoneri" ovde u gubitku već deset miliona evra.



Bivši napadač Đenove je lepo dočekan u Berlinu, ali je Pjontek pomenuo i Milan.



"Postizanje golova je moja strast, očekivanja su veoma visoka u Berlinu, fanovi u gradu već pevaju 'Pjontek, pum, pum, pum'. Klupa posle dolaska Ibrahimovića? To se dešava u Milanu. Menjaju napadače svake godine, to im je izgleda postala navika", izjavio je Poljak za Bild.



Pjontek je bio odličan u drugoj polovini prošle sezone, ove je zabeležio svega četiri gola u Seriji A na 18 utakmica. Videćemo da li u Berlinu može povratiti impresivne golgeterske cifre.