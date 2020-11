Pjanić "razočaran", a ima i razloga da bude...

Miralem Pjanić je ostvario svoj san dolaskom u Barselonu i svi se slažu da zaslužuje mesto u startnoj postavi.



Serhio Buskets, zamenik kapitena, igra svoju najgoru sezonu u karijeri, mada ruku na srce to su nagoveštavale igre i tokom prethodne dve godine. Jednostavno je, kada ekipa nije dominantna, kao što to Barsa odavno nije, do izražaja dolaze Busketsove mane.







Buskets ima moć da čita igru bolje nego bilo ko drugi, ali mu to znatno teže ide kada Barsa igra kao što igra danas. Sada do izražaja dolazi njegova nedovoljna fizička sprema, jer Katalonci sada mnogo više moraju da jure svoje rivale, ali više nema ni njegovih razigravanja između linija što mu je bio zaštitni znak.



U anketi katalonskih medija na pitanje da li Pjanić treba da zauzme mesto startera umesto Busketsa, preko 90% je glasalo za "da", što je dovoljan pokazatelj cele situacije.



Pjanić je pomalo razočaran činjenicom da ga je Kuman u igru protiv Betisa uveo tek u 86. minutu, što je shvatio kao manjak poštovanja, prenose katalonski mediji.



Ipak, on želi da ostavi dubok trag i veruje da će uskoro postati važan član ekipe.



"Želim da budem jedan od najboljih igrača koji je ikada igrao za ovu ekipu. Ja ću to ostvariti, jer došao sam da uđem u istoriju i ostavim trag. Uvek sam govorio da je Barsa idealna za mene, jer mi ovaj stil igre odgovara. Možete da budete najbrža osoba na svetu, ali najvažnije je da budete najbrži dok imate loptu u posedu", istakao je Pjanić.



Da li Pjanić zaslužuje da bude starter?